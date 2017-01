Grãos caem na CBOT por liquidação de comprados e colheita nos EUA

CHICAGO, 18 Set (Reuters) - Os futuros do milho e da soja registraram novas perdas na sessão desta terça-feira na bolsa de Chicago (CBOT), por pressões da colheita nos Estados Unidos e liquidação de comprados realizada por fundos, disseram operadores.

A soja terminou as negociações registrando sua terceira queda seguida, perdendo 29 centavos, pressionada pela colheita nos EUA, além de liquidações de comprados impulsionadas por fundos, disseram traders.

O contrato spot da oleaginosa perdeu terreno para contratos mais distantes com spread, em parte pela rolagem de posições dos investidores do contrato com entrega em novembro para os próximos.