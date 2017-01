OSX e Ocean Rig apresentam à Petrobras proposta para sondas

RIO DE JANEIRO, 19 Set (Reuters) - A OSX, empresa naval do empresário Eike Batista, e Ocean Rig apresentam à Petrobras na quinta-feira proposta de construção de cinco sondas de exploração de petróleo, disse nesta quarta-feira o diretor de Engenharia, Tecnologia e Materiais da estatal, José Figueiredo, após evento no Rio de Janeiro.

A entrada da empresa de Eike na negociação ocorre após a Ocean Rig não ter conseguido acertar com estaleiros a construção das cinco sondas, após vencer uma licitação no início dos ano.

"A Petrobras está procurando viabilizar essas sondas porque até hoje os contratos não foram assinados. As outras 28 sondas estão com contratos assinados, mas essas cinco, não", disse o diretor da estatal, incluindo outras sete sondas cuja construção foi acertada com a Sete Brasil anteriormente.