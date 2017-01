Brasil considera aumentar importação de automóveis do México

CIDADE DO MÉXICO, 19 Set (Reuters) - O Brasil estaria interessado em elevar em 350 milhões de dólares anuais a cota de importação de veículos sob o acordo automotivo que mantém com o México e que foi renegociado em março para limitar suas crescentes compras junto a seu parceiro.

As duas maiores economias da América Latina concordaram em março em renegociar temporariamente alguns termos do Acordo de Complementação Econômica 55 (ACE-55), depois que o Brasil acusou um déficit no comércio bilateral e ameaçou abandonar o pacto que por muito tempo lhe favoreceu.