Petrobras venderá gás "competitivo" para Braskem no Comperj

RIO DE JANEIRO, 20 Set (Reuters) - A Petrobras vai fornecer gás a preço competitivo para manter a petroquímica da Braskem no Complexo Petroquímico do Sudeste (Comperj), afirmou nesta quinta-feira a presidente da estatal, Maria das Graças Foster.

"Ficaria muito difícil para a outra empresa (Brasken) comprar o nosso gás para fazer produção unicamente de polietileno, mas nós, como uma grande empresa integrada de energia, nós e o governo brasileiro, que define a política industrial, cheguemos a uma solução ... Nós vamos trabalhar forte para manter o complexo na forma como foi concebido", afirmou a executiva em um evento no Rio de Janeiro.

Um dos projetos mais caros da Petrobras e do Brasil, o Comperj é um projeto integrado, com dois trens, duas refinarias e uma planta petroquímica, em construção em Itaboraí, na região metropolitana do Rio.