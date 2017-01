Apple usa chips da Qualcomm no iPhone 5

O mais recente iPhone, cuja venda nas lojas da Apple começou nesta sexta-feira, tem tela maior --de quatro polegadas-- e é mais fino e muito mais leve do que as versões anteriores.

O iPhone 5 inclui um chip de áudio da Cirrus Logic. Antes do lançamento, circulavam rumores de que a Apple trocaria a tecnologia da Audience pela da Cirrus no iPhone.

O celular também conta com um giroscópio --que determina a orientação do aparelho-- da STMicroelectronics e com chips controladores da PMC-Sierra e Broadcom.

No começo do mês, as ações da Audience caíram em 63 por cento depois que ela anunciou que a Apple deixaria de usar sua tecnologia de filtragem de ruídos. As ações da Cirrus dispararam no fim de julho depois que esta previu alta de 70 por cento na receita trimestral. Continuação...