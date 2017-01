Vettel domina treino livre da F1 em Cingapura

Por John O'Brien

21 Set (Reuters) - O bicampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel superou a decepção de não conseguir terminar a corrida passada em Monza e dominou os treinos livres desta sexta-feira para o Grande Prêmio de Cingapura.

Um problema no alternador colocou fim à sua corrida no Grande Prêmio italiano há duas semanas, mas o alemão, que venceu essa corrida na temporada passada, não teve qualquer tipo de problema nas ruas de Cingapura nesta sexta e deu provas de que pode retomar a disputa pelo título nesse fim de semana.

Vettel está atrás do líder do campeonato Fernando Alonso, da Ferrari, por 39 pontos, com sete etapas faltando, e uma repetição do seu desempenho dos treinos na corrida do domingo ajudará o piloto, de 25 anos, a reduzir a vantagem do espanhol.

A McLaren chegou a Cingapura depois de três vitórias consecutivas e é considerada a equipe a ser vencida. Vettel, entretanto, desbancou Lewis Hamilton na primeira sessão de 90 minutos e colega de equipe britânico dele na McLaren, Jenson Button, na segunda.

Duas horas depois de uma chuva tropical que inundou a pista no meio da tarde, os pilotos finalmente foram até o circuito de rua com 23 curvas, com Vettel fazendo a volta mais rápida, com 1min50s566.

Hamilton fez um tempo 0s049 mais lento que Vettel, com a McLaren apresentando mais uma vez o ritmo que o levou a duas vitórias em três corridas. Button foi o terceiro mais rápido, com uma diferença de 0s893 do líder.

Na segunda sessão, Vettel foi ainda mais rápido, marcando 1mins48s340, para terminar 0s311 à frente de Button. Alonso demonstrou seu apreço por uma pista onde ele já venceu duas vezes, completando sua melhor volta pouco mais de meio segundo mais lento que o líder.

A primeira sessão demorou porque a maioria dos pilotos esperou o sol aparecer antes de fazer as voltas, enquanto esperavam competir sob as mesmas condições de iluminação da corrida, que é a única do calendário realizada à noite.

O circuito da Marina Bay é considerado um dos mais desafiadores do calendário de 20 corridas, mas apenas o único incidente do dia ocorreu com o brasileiro Bruno Senna, da Williams. no começo do segundo treino.