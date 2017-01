Montadora que investir 0,5% da receita em pesquisa terá IPI menor

Por Jeferson Ribeiro

BRASÍLIA (Reuters) - O novo regime automotivo, cuja regulamentação deve ser anunciada nos próximos dias, vai trazer entre seus termos desconto de um ponto no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para as montadoras que elevarem seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento para pelo menos 0,5 por cento da receita operacional bruta, afirmou uma fonte do governo nesta sexta-feira.

Além disso, a regulamentação vai permitir que as montadoras abatam mais um ponto do IPI se investirem em engenharia 1 por cento ou mais da receita.

Segundo a fonte, o investimento de 1 por cento da receita bruta operacional em engenharia é quase o dobro da média atual dos gastos do setor.

O novo regime automotivo, cujos termos gerais foram anunciados em abril, estabeleceu um aumento de 30 pontos no IPI dos veículos que serão vendidos no país entre 2013 e 2017, mas as montadoras que se enquadrarem em seus termos poderão reduzir a incidência do tributo mediante cumprimento de exigências como aumento nos investimentos, redução no consumo de combustível e nacionalização de componentes.

A expectativa era que o detalhamento do regime, chamado Inovar-Auto, fosse divulgado nesta semana, mas é provável que ele seja mesmo anunciado oficialmente na próxima semana, quando os ministros do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, e da Fazenda, Guido Mantega, estarão no país.

O governo sancionou nesta semana em lei a medida provisória de abril que criou o Inovar-Auto .

