Revisor do mensalão condena Costa Neto e mais dois do PL

BRASíLIA, 24 Set (Reuters) - O revisor da ação penal do chamado mensalão, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela condenação nesta segunda-feira de três réus ligados ao antigo PL, atual PR, por envolvimento no suposto esquema, incluindo deputado Valdemar Costa Neto (SP).

O voto segue o do relator do processo, Joaquim Barbosa, que havia condenado Costa Neto por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O ex-tesoureiro do partido Jacinto Lamas também foi condenado por estes três crimes e o ex-deputado Bispo Rodrigues foi condenado por corrupção ativa.

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Costa Neto teria recebido 8,8 milhões de reais com o auxílio de Lamas para votar a favor do governo em matérias na Câmara dos Deputados, em acordo que teria sido fechado com o então ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, apontado como "chefe" do suposto esquema.