Barnes & Noble acirra briga com Amazon com novos tablets Nook

NOVA YORK, 26 Set (Reuters) - A Barnes & Noble lançou um ataque contra a arquirrival Amazon.com, na quarta-feira, ao apresentar seus novos tablets, mais leves e finos e equipados com telas de alta definição.

Os novos aparelhos podem atender simultaneamente às necessidades de múltiplos usuários e representam o novo esforço da empresa para conquistar uma fatia maior no mercado de tablets, que vem registrando crescimento explosivo.

A maior cadeia de livrarias dos Estados Unidos introduziu os novos aparelhos com preços que variam de 199 dólares para o Nook HD de sete polegadas e oito gigabytes de memória a 299 dólares por um tablet Nook HD + com tela de nove polegadas e memória de 32 gigas. Os preços do iPad, da Apple, para aparelhos semelhantes são cerca de duas vezes superiores.