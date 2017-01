USDA estima estoques de milho dos EUA abaixo do esperado

Os estoques de milho em 1o setembro foram estimados em 988 milhões de bushels no relatório trimestral do Departamento de Agricultura norte-americano (USDA), abaixo dos 1,113 bilhão de bushels esperados pelo mercado.

Após a divulgação do USDA, milho e trigo registravam ganhos de 22,5 centavos e 21 centavos respectivamente, com o milho cotado a 7,3875 dólares por bushel e o trigo a 8,765 dólares por bushel.

Na quinta-feira, traders criticaram os dados divulgados pelo Departamento norte-americano, argumentando que, com a nova safra de milho sendo colhida mais cedo, os estoques em 1o de setembro acumulariam parte do grão da nova safra, tornando impossível avaliar com precisão a demanda no período.