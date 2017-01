Cresce expectativa para primeiro debate presidencial nos EUA

Por Samuel P. Jacobs e Jeff Mason

WASHINGTON/LAS VEGAS, 1 Out (Reuters) - A três dias do primeiro debate da campanha presidencial de 2012, aliados de Barack Obama e Mitt Romney buscaram no domingo influenciar as expectativas, com o presidente descrevendo sua capacidade para debates como "apenas OK".

Os dois candidatos se enfrentam na quarta-feira em Denver, no Colorado, no primeiro de três debates televisionados da campanha. Assessores de ambos os candidatos buscaram reduzir as expectativas, e o próprio Obama falou sobre o assunto num comício em Nevada.

"O governador Romney... é um bom debatedor. Eu sou apenas OK", disse o presidente a cerca de 11 mil pessoas numa escola local. "O que mais me preocupa é ter uma discussão razoável sobre o que precisamos fazer para manter o país crescendo e restaurar a segurança para os norte-americanos trabalhadores. É isso que as pessoas estarão querendo ouvir."

O governador de Nova Jersey, Chris Christie, previu que Romney, seu colega no Partido Republicano, voltará a crescer nas pesquisas depois do debate. Atualmente, o democrata Obama aparece ligeiramente à frente do rival nas simulações para a eleição de 6 de novembro.

"Toda a corrida vai virar de cabeça para baixo na quinta-feira de manhã", disse Christie à rede CBS.

Seus comentários destoaram do roteiro montado pelas duas campanhas, que tentaram minimizar as chances dos seus próprios candidatos, o que facilita que eles posteriormente cantem vitória ou justifiquem uma má atuação.

"Acho que precisamos de uma atuação grande e ousada na noite de quarta-feira, e é isso que ele vai nos dar", disse Christie sobre Romney em outra entrevista, à ABC.