Espanha mantém compra de biodiesel argentino mesmo após restrição

HAMBURGO, 2 Out (Reuters) - A Espanha ainda está fazendo ​​importações pesadas de biodiesel da Argentina, apesar das restrições de importação anunciadas em abril pelo governo espanhol para o produto argentino, na disputa entre os dois países sobre a empresa de energia YPF, disseram analistas da Oil World em Hamburgo nesta terça-feira.

As exportações de biodiesel da Argentina para a Espanha atingiram a maior alta em 10 meses, a 113 mil toneladas em agosto, e só abrandou em setembro porque os comerciantes aparentemente queriam adiar os embarques para se beneficiar de taxas mais baixas de impostos sobre as exportações argentinas de biocombustíveis anunciados no fim de setembro, disse a Oil World.