Fibria compra 6% de norte-americana Ensyn por US$20 mi

SÃO PAULO, 3 Out (Reuters) - A produtora de celulose Fibria anunciou no final da terça-feira a aquisição de participação de cerca de 6 por cento na empresa norte-americana de tecnologia de biocombustível Ensyn por 20 milhões de dólares.

A operação dará origem a uma joint venture com participação igualitária para futuro investimento em produção de combustíveis líquidos e químicos a partir de biomassa no Brasil, segundo comunicado ao mercado.

O principal produto do processo é um combustível líquido renovável conhecido com "Renewable Fuel Oil (RFO)" (Óleo Combustível Renovável), substituto do petróleo com múltiplos usos como aquecimento industrial, conversão para combustíveis de transporte e geração de energia em motores a diesel, segundo a Fibria.