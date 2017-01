Serra tem empate técnico com Russomanno em São Paulo, diz Datafolha

SÃO PAULO, 3 Out (Reuters) - A quatro dias do primeiro turno da eleição, o tucano José Serra está tecnicamente empatado com Celso Russomanno (PRB), que ainda lidera a disputa pela Prefeitura de São Paulo, mostrou pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira.

De acordo com a pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, Russomanno está na frente com 25 por cento das intenções de voto, uma queda de 5 pontos na comparação com o levantamento anterior do instituto, divulgado em 27 de setembro.

Serra soma agora 23 por cento, uma variação positiva de 1 ponto na comparação com a pesquisa anterior. O petista Fernando Haddad aparece em terceiro com 19 por cento, oscilação positiva de 1 ponto na comparação com a pesquisa de 27 de setembro.

Gabriel Chalita (PMDB) soma 11 por cento, ante os 9 por cento da pesquisa anterior. Soninha Francine (PPS) tem 4 por cento, enquanto Carlos Gianazzi (PSOL), Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (PDT), e Levy Fidelix (PRTB) aparecem com 1 por cento cada.

Oito por cento dos entrevistados declararam voto branco ou nulo, enquanto 6 por cento não souberam responder.

O Datafolha fez ainda simulações de segundo turno com os três primeiros colocados. Russomanno venceria tanto Serra --47 por cento a 35 por cento--, quanto Haddad --45 por cento a 36 por cento.

Num eventual segundo turno entre os candidatos do PT e do PSDB, Haddad seria eleito, com 44 por cento dos votos, contra 39 por cento de Serra.

O Datafolha 2.099 eleitores na capital paulista entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.