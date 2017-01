Governo publica decreto com detalhes do regime automotivo

SÃO PAULO, 4 Out (Reuters) - O governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União no final da quarta-feira o detalhamento das regras que as montadoras do país terão que seguir se quiserem obter redução de tributos entre 2013 e 2017. Entre as regras do programa Inovar-Auto, lançado no início do ano, estão exigências de investimento em redução de consumo de combustível e em uso de componentes regionais.