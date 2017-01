ATUALIZA 1-Montadoras devem ampliar investimento a até R$60 bi

O regime Inovar-Auto, que entra em vigor em 2013 e vai até 2017, estabeleceu uma longa lista de condições para que montadoras já instaladas no país, novos entrantes e importadores de veículos possam obter incentivos fiscais de acordo com o nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento, engenharia, redução de consumo de combustível e compras regionais de componentes e ferramentas.

No quesito eficiência energética, essencial para as empresas que quiserem se livrar de 30 pontos percentuais do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre seus veículos, a melhoria mínima cobrada pelo governo é de cerca de 12 por cento em 2017, que se traduz em um a redução média no consumo de combustível de 13,6 por cento, segundo a Anfavea.