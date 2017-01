Ibama autoriza OGX a perfurar blocos na bacia de Campos

SÃO PAULO, 5 Out (Reuters) - A OGX, petrolífera do empresário do Eike Batista, informou nesta sexta-feira que obteve autorização ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para iniciar perfuração nos blocos BM-C-37 e BM-C-38, na bacia de Campos.