Disputa em Belo Horizonte pode ir para 2o turno, diz Datafolha

6 Out (Reuters) - A disputa à prefeitura de Belo Horizonte pode ter um segundo turno, indicou pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, que apontou alta de quatro pontos do candidato do PT, Patrus Ananias.

Marcio Lacerda (PSB) segue na liderança, com 44 por cento das intenções de voto, ante 45 na pesquisa anterior, de 4 de outubro. Considerando-se somente os votos válidos, Lacerda tem 50 por cento. Assim, não é possível determinar se ele venceria já no primeiro turno, marcado para domingo.

Dilma foi uma das articuladoras da candidatura de Patrus na capital mineira, após o rompimento da aliança que o PT tinha com o PSB na cidade. Atual prefeito que agora busca a reeleição, Lacerda elegeu-se em 2008 com apoio tanto do PT quanto do PSDB, do ex-governador mineiro e atual senador Aécio Neves.