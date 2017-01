PT e PSB estão em empate técnico em Fortaleza, dizem pesquisas

6 Out (Reuters) - Os candidatos à prefeitura de Fortaleza Elmano de Freitas (PT) e Roberto Claudio (PSB) estão tecnicamente empatados e deverão disputar o segundo turno, indicaram duas pesquisas divulgadas neste sábado, véspera das eleições municipais.

Elmano foi a 26 por cento em pesquisa Ibope, contra 23 por cento em pesquisa em 3 de outubro. Claudio está com 22 por cento, ante 25 por cento. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, o que deixa os candidatos em empate técnico.

Claudio é candidato do governador do Ceará, Cid Gomes (PSB). Já Elmano é apoiado pela atual prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT).

Moroni Torgan (DEM) está com 17 por cento, contra 15 por cento da pesquisa anterior. O resultado do Ibope o deixa em empate técnico com Claudio, o que aponta chances, ainda que remotas, de o democrata ir para o segundo turno.