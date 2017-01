Apuração confirma Serra e Haddad no 2o turno em São Paulo

SÃO PAULO, 7 Out (Reuters) - Com quase 95 por cento das seções apuradas em São Paulo, está confirmado o segundo turno na capital paulista entre o tucano José Serra e o petista Fernando Haddad, segundo dados da Justiça Eleitoral.

De acordo com os números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deste domingo, Serra lidera a disputa com 30,88 por cento dos votos válidos, seguido de Haddad com 28,92 por cento.