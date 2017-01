Com Serra e Haddad, PSDB e PT reeditam duelo nacional em São Paulo

Com a apuração praticamente encerrada, Serra venceu o primeiro turno com 30,8 por cento dos votos válidos, enquanto Haddad teve 29 por cento, segundo dados da Justiça Eleitoral.

"É evidente que há algumas lideranças que eu preciso agradecer muito particularmente. Eu recebi dois telefonemas que me emocionaram, da presidenta Dilma e do presidente Lula", disse ele em entrevista coletiva, em que também fez um gesto aos adversários derrotados neste domingo e deu o tom do discurso a nova fase da campanha.

Haddad, que disputa sua primeira eleição, teve em Lula o principal fiador de sua candidatura. Lula inclusive liderou as costuras dentro do PT para que seu ex-ministro da Educação saísse candidato.

Já Serra ressaltou a aliança entre as administrações municipal e estadual, elogiando Alckmin, e também usando a oportunidade para sinalizar que deve continuar a atacar a candidatura do PT por conta do julgamento do chamado mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF).