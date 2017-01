Festival de cinema de Londres começa; Rolling Stones serão destaque

LONDRES, 10 Out (Reuters) - O festival de cinema de Londres começa nesta quarta-feira com a estreia europeia da animação 3D em stop motion de Tim Burton "Frankenweenie", dando início à mostra de cinema de 12 dias, onde mais de 220 filmes e documentários serão exibidos.

O evento termina em 21 de outubro com outra estreia europeia, a adaptação de Mike Newell do clássico romance de Dickens "Grandes Esperanças", estrelado por Ralph Fiennes como Abel Magwitch e Helena Bonham Carter como Miss Havisham.

Embora ainda não esteja em pé de igualdade com outros festivais, como Cannes e Toronto, que apresentam estreias mundiais em suas seleções oficiais, Londres permite que as pessoas que vivem na capital atualizem-se dos últimos filmes de arte de todo o mundo.

