Cantora Sarah Brightman será próxima turista espacial da Rússia

MOSCOU, 10 Out (Reuters) - A cantora britânica Sarah Brightman anunciou nesta quarta-feira que comprou um assento para voar em uma nave espacial russa, descrevendo a viagem como uma chance de realizar um desejo de infância "além de seus sonhos mais malucos".

Brightman, de 52 anos, que é famosa por estrelar o musical "O Fantasma da Ópera", planeja voar cerca de 400 quilômetros acima da Terra para a Estação Espacial Internacional -- tornando-se a primeira turista espacial desde que o fundador do Cirque du Soleil, Guy Laliberté, viajou em 2009, usando um nariz vermelho de palhaço.

"Estou mais animada com isso do que estive com qualquer coisa que eu tenha feito até agora", disse Brightman a repórteres em uma visita a Moscou. "A maior parte da minha vida eu senti um desejo incrível de fazer a jornada para o espaço que eu agora comecei", contou ela.