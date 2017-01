Rolling Stones farão 4 shows para celebrar cinquentenário

LONDRES, 15 Out (Reuters) - Os Rolling Stones anunciaram na segunda-feira que a banda fará dois shows em Londres e dois perto de Nova York como parte das celebrações do seu 50º. aniversário.

Os espetáculos foram marcados para 25 e 29 de novembro na Arena O2, em Londres, e para 13 e 15 de dezembro no Prudential Center, em Newark (Nova Jersey).

"Eu sempre disse que o melhor lugar para o rock and roll é sobre o palco, e o mesmo é verdade para os Stones", disse ele. "Estou aqui com Mick , Charlie e Ronnie , e tudo está bombando. Vejo vocês muito em breve!"

Os organizadores dos shows prometem uma experiência "high-tech", com um palco montado em torno do logotipo da banda, com a famosa língua de fora.