BMW deve anunciar fábrica no Brasil nos próximos dias--Pimentel

BRASÍLIA (Reuters) - A montadora alemã de carros de luxo BMW deve anunciar nos próximos dias a instalação de uma fábrica no Brasil, afirmou nesta quinta-feira o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel.

"Estamos atraindo com o regime automotivo novas empresas que não tinham planta aqui, empresas chinesas como a JAC e a Chery e empresas europeias como a BMW, que deve anunciar agora nos próximos dias a primeira fábrica dela fora da Europa, que vai ser no Brasil", afirmou Pimentel ao programa Bom Dia Ministro da Empresa Brasileira de Comunicação.

Procurada, a BMW não confirmou a informação. A empresa participa na próxima semana do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo.

O ministro do Desenvolvimento rebateu críticas ao novo regime automotivo dizendo que o estímulo à inovação, apesar de significar um aumento do custo no curto prazo, vai baratear os produtos. Pimentel comparou o barateamento dos carros com o fenômeno de massificação e redução de preços nos telefones celulares.