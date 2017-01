Pode não ser mais preciso medidas profundas de estímulo, diz Pimentel

BRASÍLIA, 18 Out (Reuters) - A recuperação da indústria brasileira é um sinal de que podem não ser mais preciso mais medidas amplas de estímulo econômico, mas o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior deixou aberta nesta manhã a possibilidade de renovação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) menor para automóveis e outros produtos.

"Então, já apontou para uma recuperação do crescimento industrial, pode ser que não seja mais necessário medidas tão profundas quanto a que adotamos desde o início do ano", disse o ministro.

Segundo ele, a renovação do IPI reduzido para automóveis que acaba no fim deste mês e para a linha branca que termina em 31 de dezembro ainda está em discussão pelo Ministério da Fazenda.

O ministro do Desenvolvimento rebateu críticas ao novo regime automotivo dizendo que o estímulo à inovação, apesar de significar um aumento do custo no curto prazo, vai baratear os produtos. Pimentel comparou o barateamento dos carros com o fenômeno de massificação e redução de preços nos telefones celulares.