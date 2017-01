ATUALIZA 1-Produção de aço no Brasil cai 0,4% em setembro

SÃO PAULO, 18 Out (Reuters) - A produção brasileira de aço bruto em setembro voltou a apresentar fraqueza, recuando 0,4 por cento sobre o mesmo período de 2011, mas o recuo foi contido por crescimento de dois dígitos em laminados planos, informou o Instituto Aço Brasil (IABr), nesta quinta-feira.

As usinas do país produziram 2,848 milhões de toneladas de aço bruto em setembro, mês mais curto do ano, com apenas 19 dias úteis, ante 21 dias em 2011. Na comparação com agosto, também houve queda, de 0,4 por cento.

A produção de laminados planos, porém, avançou 10 por cento na comparação anual, para 1,27 milhão de toneladas, num sinal de melhora na atividade da indústria. Aços planos são usados por setores como automotivo e de máquinas e equipamentos. Sobre agosto, houve retração de cerca de 4 por cento na produção de planos, diante do menor número de dias úteis do mês passado.

Segundo os dados do IABr, a produção de aços longos, usados principalmente na construção civil, recuou 2,5 por cento em setembro sobre o mesmo período de 2011, para 917 mil toneladas.

No acumulado dos nove primeiro meses do ano, a indústria produziu 26,04 milhões de toneladas de aço bruto ante uma previsão revisada do IABr de produção de 36 milhões de toneladas em 2012.

As vendas no mercado interno em setembro recuaram 1,5 por cento na comparação anual, para 1,77 milhão de toneladas, acumulando no ano 16,5 milhões de toneladas. As vendas no Brasil caíram pressionadas por quedas de 5,5 por cento em longos e de 2,4 por cento em semi-acabados, enquanto o volume vendido de planos subiu 2,4 por cento no período.

Já as exportações de produtos siderúrgicos ficaram praticamente estáveis a setembro de 2011, com queda ligeira de 0,7 por cento, para 772 mil toneladas. As importações, recuaram em ritmo maior, a 1,2 por cento, para 341 mil toneladas.