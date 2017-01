Aldo contraria Fifa e confirma Copa das Confederações em 6 sedes

RIO DE JANEIRO, 18 Out (Reuters) - Ao contrário do secretário-geral da Fifa, Jêróme Valcke, que colocou em dúvida a realização da Copa das Confederações de 2013 nas seis cidades previstas inicialmente, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, garantiu nesta quinta-feira que todas as sedes do torneio estarão prontas dentro do prazo.

Em entrevista coletiva após reunião do conselho de administração do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014 (COL), da qual Valcke não pôde participar por ter sido internado no Rio com um problema renal, o ministro assegurou que a Arena Pernambuco, a mais atrasada entre as sedes da Copa das Confederações, vai ficar pronta a tempo.

"Não há problema em Pernambuco", disse Aldo a jornalistas, referindo-se à arena que está sendo erguida em São Lourenço da Mata, na Grande Recife, que terá capacidade para 46 mil torcedores e custo estimado de 479 milhões de reais.

"Pode ter havido problemas de prazos, de licenciamento, uma greve... são problemas que o governador (Eduardo Campos) ou já solucionou ou está solucionando. Eu tenho a confiança que não apenas a (arena) de Pernambuco, mas as demais serão entregues", acrescentou.

A Arena Pernambuco foi incluída pela Fifa como sede do torneio no ano que vem, que serve como preparatório para a Copa do Mundo de 2014, ao lado de Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro.

No entanto, a Fifa estabeleceu o mês de novembro como limite para a decisão final sobre o número de sedes, dependendo do andamento dos preparativos nas cidades. A federação inclusive preparou tabelas alternativas para realizar a competição também com quatro ou cinco sedes.

De acordo com a Odebrecht Infraestrutura, responsável pela obra, 64 por cento da construção da Arena Pernambuco está concluída, a oito meses da Copa das Confederações.

O presidente do COL, José Maria Marin, concordou com Aldo que todos os estádios estarão prontos e disse que recebeu, na quarta-feira, uma carta do governador de Pernambuco confirmando a entrega do estádio dentro do prazo.