Mercedes-Benz decide no 1o semestre se produzirá carros no Brasil

SÃO PAULO, 22 Out (Reuters) - A marca alemã de automóveis de luxo Mercedes-Benz deve decidir até o final do primeiro semestre de 2013 se produzirá no Brasil, afirmou o vice-presidente de vendas da montadora no Brasil, Joachim Maier.

"Estamos estudando o novo regime automotivo, com ele acho que precisamos ter uma fábrica no Brasil", disse o executivo durante o salão do automóvel de São Paulo.

Segundo ele, a montadora estuda fabricar no país pelo menos dois modelos de sua linha de compactos, como o Classe B, mas a marca de miniveículos Smart não está nos planos da montadora: "ela é demasiadamente pequena para o país".

Uma das opções para produção no Brasil é aproveitar a parceria com a Renault-Nissan, utilizando a capacidade da aliada franco-nipônica, que está aumentando suas plantas no país.

"Provavelmente faremos com nossos parceiros, com a Renault-Nissan", disse o executivo. "Se tomarmos a decisão de fazer aqui, serão dois modelos."

Os planos surgem em meio a um crescimento das apostas no mercado brasileiro de carros de luxo. Esta semana a BMW deve anunciar sua primeira fábrica no Brasil, em Santa Catarina.

Na apresentação, a Mercedes-Benz, unidade de luxo da Daimler, mostrou também uma bicicleta elétrica que trará ao país no próximo ano. O modelo custa entre 2.000 e 4.000 euros na Europa.