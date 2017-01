GM reforça linha de compactos com lançamento do Onyx

SÃO PAULO, 22 Out (Reuters) - A General Motors lançou nesta segunda-feira seu novo modelo compacto global, o Onyx, em meio a um aumento da concorrência no segmento de maior volume no Brasil, que passou a contar neste semestre com estreias das rivais Toyota e Hyundai.

A montadora norte-americana lançou o hatch a 29.900 reais, valor que poderá subir se o governo não renovar a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) entre o final deste mês e dezembro.

O presidente da GM para América do Sul, Jaime Ardila, evitou comentar metas, mas afirmou que "ficaria feliz" se o Onyx registrasse vendas de 15 mil unidades por mês. Esse volume é um pouco maior que as vendas atuais do Celta, modelo de entrada da montadora que custa cerca de 24 mil reais.

Ardila comentou que "seria lógico" o governo prorrogar novamente a redução do IPI até o final do ano, interrompendo o benefício a partir de 2013, quando entrará em vigor o novo regime automotivo do país, com foco em redução de consumo de combustível e investimentos em componentes locais e pesquisa e desenvolvimento.

O executivo disse que o novo regime deverá obrigar montadoras e fabricantes de autopeças a elevar investimentos, mas evitou comentar sobre o orçamento previsto para a GM no país.

A montadora norte-americana termina neste ano um ciclo de investimentos de 5,5 bilhões de reais e, segundo Ardila, deverá divulgar até meados de 2013 o novo programa de dispêndios para o Brasil.

A GM também mostrou o utilitário esportivo Trailblazer que, junto com a picape S10, será fabricado em São José dos Campos (SP).

A expectativa de Ardila é que a GM registre vendas de 640 mil veículos no Brasil este ano. De janeiro a setembro, a montadora vendeu 396,5 mil automóveis, alta de 2 por cento sobre um ano antes, e 76,9 mil comerciais leves, expansão anual também de 2 por cento.

"A concorrência está mais agressiva e o segmento B (compactos), que já era o maior no Brasil, vai crescer ainda mais", afirmou, durante o salão do automóvel em São Paulo.