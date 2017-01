Tripulantes de navio argentino apreendido começam a deixar Gana

ACRA, 22 Out (Reuters) - Tripulantes de uma embarcação argentina de treinamento naval que foi apreendida por credores em Gana devem começar a deixar o país na terça-feira, após passarem semanas num limbo portuário, disse uma fonte governamental nesta segunda-feira.

O ARA Libertad, um veleiro com mais de 300 tripulantes, foi apreendido no porto ganense de Tema em 2 de outubro graças a uma ordem judicial obtida pela empresa NML Capital, que pleiteia o ressarcimento por 300 milhões de dólares em títulos públicos argentinos envolvidos numa moratória.

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, disse no sábado que determinou a retirada dos 326 marinheiros retidos, deixando em Gana apenas o capitão e alguns auxiliares diretos.

Ela alegou que os direitos humanos dos tripulantes estavam sendo violados, pois um juiz proibiu o abastecimento do combustível necessário para manter em funcionamento os sistemas hidráulicos e os equipamentos de emergência do navio.

O governo de Gana afirmou no domingo que a tripulação está liberada para ir embora, e o principal advogado da NML, Ace Ankomah, disse que a empresa não se oporia à partida dos marinheiros.

Nesta segunda-feira, os marinheiros trabalhavam no cais e pareciam animados. Alguns voltavam da cidade com malas e caixas para embalar suas coisas, conforme uma testemunha da Reuters no porto. Continuação...