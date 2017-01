Obama se mostra agressivo em debate com Romney sobre política externa

BOCA RATON, Estados Unidos, 23 Out (Reuters) - O presidente norte-americano, o democrata Barack Obama, e o seu rival republicano Mitt Romney discutiram sobre a força militar dos Estados Unidos e como lidar com crises no Oriente Médio no terceiro e último debate entre eles, na noite de segunda-feira, enquanto pesquisas de intenção de voto mostram um empate a duas semanas da eleição de 6 de novembro.