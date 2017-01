"Cavalos e baionetas" é o novo bordão na campanha dos EUA

WASHINGTON, 23 Out (Reuters) - A expressão "cavalos e baionetas" se tornou o bordão do terceiro e último debate da campanha presidencial entre Barack Obama e Mitt Romney, realizado na segunda-feira à noite, depois de ser usada pelo presidente para acusar o adversário de ter ideias ultrapassadas para a defesa dos EUA.

Romney ao longo da campanha tem acusado Obama de gastar menos do que o necessário em defesa, observando que a Marinha dos EUA tem hoje menos navios do que em 1917.

O republicano voltou a citar esse dado no debate de segunda-feira, e Obama rebateu. "Você mencionou a Marinha, por exemplo, e que temos menos navios do que tínhamos em 1916", afirmou o democrata. "Bom, governador, também temos menos cavalos e baionetas, porque a natureza das nossas forças militares mudou."

A exemplo do que ocorreu com outros bordões nos dois debates anteriores, a expressão "cavalos e baionetas" ganhou destaque nas redes sociais. A "hash tag" "horsesandbayonets" foi uma das mais citadas no Twitter, onde rapidamente surgiu o usuário com o nome @horsesandbayonettes.