Jaguar Land Rover decidirá até fim do ano sobre fábrica no Brasil

SÃO PAULO, 23 Out (Reuters) - A Jaguar Land Rover deve concluir no final deste ano estudo sobre a viabilidade de uma fábrica no Brasil, que pode se tornar a primeira do grupo de automóveis de luxo nas Américas.

Segundo o diretor presidente do grupo para a América Latina, Flávio Padovan, o projeto está sendo avaliado à luz do novo regime automotivo, o Inovar-Auto, anunciado recentemente pelo governo e que exige investimentos em produção local e em pesquisa e tecnologia.

"Temos algumas reuniões com o governo nas próximas semanas (...) A ideia é começarmos com Land Rover porque a Jaguar é uma marca muito de nicho", disse Padovan, durante o salão do automóvel de São Paulo.

Os comentários do executivo ocorreram um dia depois que a BMW anunciou que vai construir uma fábrica de automóveis no Brasil, com investimentos de 200 milhões de euros (528,7 milhões de reais).

Em 2011, a Land Rover vendeu 8.477 veículos no Brasil. Para 2012, a expectativa é de manutenção deste número.

"Acredito no mercado (brasileiro), que é muito poderoso (...) Queremos investir, mas o regime foi divulgado há poucos dias e não tivemos tempo ainda para compreendê-lo totalmente", disse o presidente-executivo da Jaguar Land Rover, Ralf Speth.

Mais cedo, o diretor da Volvo para Brasil e América Latina, Paulo Solti, afirmou que o mercado de automóveis de luxo no Brasil deve superar 50 mil unidades em 2012, saltando para entre 120 mil e 130 mil veículos em 2016.