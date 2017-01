Abeiva vê alta de 25% em vendas de veículos importados em 2013

SÃO PAULO, 23 Out (Reuters) - A associação que representa os importadores de veículos sem fábricas no Brasil, Abeiva, afirmou nesta terça-feira que estima um aumento de 25 por cento nas vendas de veículos produzidos no exterior em 2013, para 150 mil unidades.

"No geral, a cota de 4.800 é muito tímida, não atende empresas de alto volume. Além disso, as metas de etapas de produção não são fáceis, assim como as de investimentos", disse ele a jornalistas durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Segundo ele, o novo regime "beneficia as empresas já instaladas no país, que um dia começaram com importações".