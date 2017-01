Lucro da Volkswagen cai a US$3 bi no 3o tri com crise na Europa

BERLIM, 24 Out (Reuters) - O lucro antes de impostos da Volkswagen diminuiu em cerca de 20 por cento, após um recuo mais acentuado do mercado automotivo na Europa e custos de uma reformulação tecnológica terem pesado sobre os resultados da montadora alemã.

O lucro operacional caiu para 2,34 bilhões de euros (3,04 bilhões de dólares) no terceiro trimestre ante 2,89 bilhões de euros um ano antes e ligeiramente abaixo da previsão média de analistas de 2,35 bilhões, segundo pesquisa da Reuters.

A maior montadora da Europa reiterou suas metas para aumentar as vendas de veículos e a receita do grupo em 2012 e alcançar o lucro operacional do ano passado, que foi recorde de 11,27 bilhões de euros.