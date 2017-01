Governo prorroga IPI menor para veículos até fim do ano

SÃO PAULO, 24 Out (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff anunciou nesta quarta-feira a prorrogação das alíquotas menores do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre automóveis até 31 de dezembro deste ano, ao encerrar seu discurso na cerimônia de abertura do Salão do Automóvel em São Paulo.