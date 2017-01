Ford fechará unidade britânica de vans para conter perdas

LONDRES/BASILDON, Inglaterra, 25 Out (Reuters) - A Ford vai encerrar sua produção de vans na Inglaterra no ano que vem, com o corte de 1.400 empregos, num momento em que a montadora norte-americana busca conter perdas na Europa, estimadas em mais de 1,5 bilhão de dólares neste ano.

A empresa disse que as medidas devem reduzir a capacidade instalada de montagem de veículos em 18 por cento, com economia anual bruta relacionada de 450 milhões a 500 milhões de dólares --13 por cento de sua força de trabalho na Europa será afeta da pela reestruturação.

"Com GM Europe você sempre tenta saber o que está acontecendo --parece que eles estão incertos em decidir o que fazer", disse Philippe Houchois, analista do UBS em Londres.

A General Motors disse que fechará uma fábrica na Bélgica em 2016 e que atualizará seu plano de reestruturação antes do fim do mês.

A Ford disse que, apesar da perda na Europa, o lucro total antes de impostos da empresa, que exclui itens especiais, foi melhor no terceiro trimestre do que no segundo e que, no longo prazo, mira para uma margem operacional de 6 a 8 por cento na região.