Inadimplência no Brasil não cede e crédito desacelera--BC

BRASÍLIA, 26 Out (Reuters) - A cautela dos bancos na concessão de crédito e os patamares altos de endividamento das famílias estão segurando o crescimento do mercado de crédito brasileiro, em meio à inadimplência ainda elevada.

O Banco Central mostrou nesta sexta-feira que a taxa de atrasos nos pagamentos acima de 90 dias permaneceu no elevado patamar de 5,9 por cento no mês passado, pelo terceiro mês consecutivo. Para pessoas físicas, ela continuou em 7,9 por cento e, para empresas, apresentou leve recuo de 0,1 ponto sobre agosto, para 4 por cento.

"Os bancos estão mais cautelosos por conta da inadimplência. As famílias estão mais endividadas e está cada vez mais difícil pegar financiamento com prazos mais longos", afirmou o economista da LCA Wermeson França.

O principal vilão tem sido o crédito automotivo, que acumula os maiores calotes. No mês passado, a taxa desse segmento subiu 0,1 ponto percentual, para 6 por cento, próximo do recorde histórico de 6,1 por cento atingido em maio deste ano.

O chefe do departamento Econômico do BC, Tulio Maciel, admitiu que a inadimplência tem surpreendido, mas voltou a defender que ela vai ceder até o final do ano. "Tínhamos a expectativa que ela iria cair agora em setembro. Pode ser que a greve tenha influenciado isso", afirmou ele, referindo-se à paralização dos bancários no mês passado.