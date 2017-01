Polícia de NY espera entrevistar babá suspeita de esfaquear crianças

NOVA YORK, 26 Out (Reuters) - A polícia de Nova York espera entrevistar nesta sexta-feira a babá gravemente ferida suspeita de esfaquear até a morte dois filhos de um executivo da rede de televisão CNBC no apartamento de luxo da família em Manhattan, disse um policial.

O oficial do Departamento de Polícia de Nova York, que falou sob condição de anonimato, contou que a babá, identificada como Yoselyn Ortega, permanece sedada em estado grave em um hospital de Manhattan. Ortega, 50, que segundo a polícia cortou a própria garganta, não foi acusada formalmente porque a polícia não conseguiu entrevistá-la.

A mãe das crianças, Marina Krim, encontrou os corpos do menino e da menina por volta das 17h30 (horário local) de quinta-feira em seu apartamento, a menos de um quarteirão do Central Park, no Upper West Side, em Manhattan, disse a polícia.