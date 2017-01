Babá de NY tentou suicídio diante de mãe de crianças mortas, diz polícia

NOVA YORK, 26 Out (Reuters) - A babá suspeita de matar duas crianças num apartamento de luxo em Nova York começou a se esfaquear quando a mãe das vítimas entrou no banheiro onde o crime ocorreu e viu os dois corpos na banheira, disse a polícia de Nova York na sexta-feira.

A babá, chamada YoSelyn Ortega, trabalhava havia dois anos para a família do casal Kevin e Marina Krim. A polícia diz que ela matou as crianças e tentou suicídio, na quinta-feira, no apartamento dos patrões, em Manhattan.