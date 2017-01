Diante de incertezas, mercado vê Selic menor em 2013, a 7,75%

SÃO PAULO, 29 Out (Reuters) - Diante das incertezas sobre a recuperação da atividade econômica e o comportamento da inflação, o mercado ajustou suas projeções sobre os próximo passos do Banco Central na condução da política monetária ao longo de 2013 e agora prevê que a Selic encerrará o próximo ano num patamar menor, a 7,75 por cento.

O movimento, que pode ser o início de um ajuste maior, foi mostrado na pesquisa semanal Focus do BC divulgada nesta segunda-feira. Nos três levantamentos anteriores, as projeções eram de que a taxa básica de juros ficariam em 8 por cento no período.