Hitachi tem queda no lucro trimestral por menor demanda

TÓQUIO, 30 Out (Reuters) - A japonesa Hitachi anunciou queda de 15,4 por cento em seu lucro operacional no período de julho a setembro, resultado inferior ao esperado, devido à queda de demanda causada pela fraqueza na economia mundial e ao efeito de custos de reestruturação.

O grupo japonês de engenharia informou que as exportações à China, Índia, Brasil e Europa caíram devido ao crescimento lento e à incerteza que continua a existir quanto à economia mundial.

A Hitachi também foi uma das muitas companhias japonesas, especialmente montadoras de automóveis, a ser prejudicada por fechamentos de fábricas e boicotes de consumidores na China, no mês passado, durante violentos protestos quanto ao controle de ilhas localizadas no Mar do Leste da China.