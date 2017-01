Obama e governador republicano visitam área devastada em Nova Jersey

BRIGANTINE, Estados Unidos, 31 Out (Reuters) - Deixando de lado as diferenças partidárias, o presidente norte-americano, Barack Obama, e o governador Chris Christie visitaram juntos nesta quarta-feira regiões de Nova Jersey destruídas pela tempestade Sandy, onde viram casas queimadas e ruas alagadas após a passagem da tempestade Sandy.

O democrata Obama e o republicano Christie sobrevoaram no helicóptero presidencial Marine One áreas litorâneas do Estado, e em seguida o presidente prometeu desburocratizar a liberação da ajuda às vítimas.