Nordeste dos EUA começa a se reerguer após tempestade

Marcando a reabertura do mercado financeiro, o prefeito Michael Bloomberg tocou um sino na Bolsa de Nova York, que desde 1888 não passava dois dias fechada por motivos climáticos. Os ônibus circularam lotados, porque o metrô continua paralisado, devido à entrada de água do mar nos túneis.

A tentativa de retomar a normalidade contrasta com as imagens de devastação na costa de Nova Jersey, Estado vizinho a Nova York. O governador de lá, Chris Christie, embarcou com o presidente Barack Obama no helicóptero Marine One para sobrevoar a região. Os dois políticos viram ruas submersas e casas em chamas.