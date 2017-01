Raikkonen vence GP emocionante em Abu Dhabi

ABU DHABI, 4 NOV (Reuters) - Kimi Raikkonen venceu o acidentado Grande Prêmio de Abu Dhabi para a Lotus neste domingo, e Sebastian Vettel defendeu sua liderança no campeonato batalhando para sair da última para a terceira colocação.

Fernando Alonso, da Ferrari, chegou em segundo, mero 0s8 atrás do finlandês, após as disputadas voltas finais, e diminuiu a diferença entre ele e Vettel para 10 pontos a duas provas do final da temporada.