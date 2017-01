Com Eco-Energy, Copersucar ganha fôlego em mercados crescentes

"Estamos falando de um mercado de demanda crescente", disse Paulo Roberto de Souza, lembrando da perspectiva de mudança da mistura do etanol na gasolina nos EUA, dos atuais 10 por cento para o E15.

Além disso, ele ressaltou a perspectiva de mudança na mistura no Brasil também, passando no ano que vem para 25 por cento, o que elevaria a demanda por etanol anidro no país.