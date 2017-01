Fifa confirma Copa das Confederações em 6 sedes mas faz alerta

SÃO PAULO, 8 Nov (Reuters) - A Fifa anunciou nesta quinta-feira que a Copa das Confederações será disputada em seis sedes, incluindo Recife, que esteve em dúvida para o torneio devido a atrasos nas obras, mas a federação internacional voltou a demonstrar preocupação com o ritmo dos preparativos do Brasil.

As outras cidades confirmadas para o torneio de 2013, que serve como principal teste para a Copa do Mundo de 2014, são Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro e Salvador.

Walter De Gregorio, diretor de comunicação da Fifa e representante da entidade no evento em que as sedes foram confirmadas, ressaltou que apenas dois estádios estão dentro do cronograma inicial: Belo Horizonte e Fortaleza, já que a Fifa havia determinado dezembro deste ano como limite para a entrega das arenas da Copa das Confederações.