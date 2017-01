Gigante do varejo de autopeças dos EUA desembarca no Brasil

SÃO PAULO, 8 Nov (Reuters) - A maior rede de lojas de autopeças dos Estados Unidos, AutoZone, anunciou nesta quinta-feira sua chegada ao Brasil, no primeiro investimento da companhia fora da América do Norte e de olho em um mercado automotivo que se tornou o quarto maior do mundo.

Apesar de evitar cravar prazos ou valores precisos de investimentos, o executivo afirmou que a empresa tem como meta inicial abrir entre 12 e 15 lojas próprias no Estado de São Paulo em cerca de um ano, para depois expandir o modelo para outras regiões do país.

A rede já abriu uma primeira loja em Sorocaba, no interior de SP, no final de setembro, que servirá como modelo para ajustar os sistemas da empresa ao mercado nacional.

Segundo Rhodes, a AutoZone estudou entrada no Brasil durante cinco anos e dependendo do sucesso que obtiver no país avaliará expansão para outros mercados da região. "Se provarmos modelo no Brasil, teremos confiança para crescer", disse o executivo, acrescentando que o ambiente de negócios no país "é muito análogo ao do México".