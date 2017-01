OGX vê cerca de 1 bi de barris de óleo e gás em Campos

RIO DE JANEIRO, 9 Nov (Reuters) - A OGX, empresa de petróleo da holding EBX, do empresário Eike Batista, disse nesta sexta-feira que espera recuperar cerca de um bilhão de barris óleo e gás a partir de dois blocos de petróleo que possui na bacia de Campos, em parceria com a norueguesa Maersk.

Os prospectos de Cozumel, Tulum e Cancun, no bloco BM-C-37; e os prospectos de Viedma e Cotopaxi, no bloco vizinho BM-C-38, possuem entre 861 milhões a 1,196 bilhão de barris de óleo recuperável e gás natural equivalente (boe), segundo a empresa em uma apresentação dos resultados trimestrais aos investidores.

Se comprovado, seria petróleo suficiente para abastecer todas as necessidades de petróleo dos Estados Unidos, o maior consumidor mundial de petróleo, por quase dois meses, de acordo com o BP Statistical Review of World Energy e a Reuters.